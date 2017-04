Passatgers d’aeroports en la temporada d’esquí: Lleida-Alguaire, 18.329 – Osca-Pirineus, 11

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 05:00 h

Una de les infraestructures més controvertides de l'època del 'boom' toca fons

Guifré Jordan @enGuifre – Alhora que els últims centímetres de neu de les valls pirinenques s’acaben de desfer i contribueixen a rius i embassaments, la temporada d’esquí esgota els últims dies amb aquesta setmana santa. Un indicador clar que el gruix de passatgers dels aeroports dissenyats de manera preferent per portar esquiadors estrangers al Pirineu ja ha passat. I, fent balanç, les xifres dels dos aeroports cridats a servir aquesta necessitat són significatives: Lleida-Alguaire tanca amb 18.329 passatgers, mentre que Osca-Pirineus n’ha comptabilitzat 11. I tots aquest mes de març.

La infraestructura aragonesa continua sota mínims després de deu anys des que va entrar en funcionament amb la previsió inicial d’aconseguir 160.000 passatgers l’any “atrets per la neu”, després d’una inversió de 40 milions de Foment. Unes previsions massa optimistes, tenint en compte les dades reals: el 2009 es va registrar el pic de passatgers, amb 6.228, però la xifra va començar a caure fins als ínfims 95 en tot l’any passat. El repte d’enguany és superar el registre, però en la ‘temporada alta’ només n’han arrossegat 11.Per contra, Lleida-Alguaire ha acollit 18.329 passatgers des de l’inici de la temporada d’esquí. Malgrat els entrebancs del desembre i el gener, amb quatre jornades de desviacions per boira, la infraestructura propietat de la Generalitat ha aconseguit satisfer el principal operador, Neilson Thomas Cook. La companyia britànica, que ha aportat 14.180 esquiadors, ha qualificat d’“èxit” la temporada i ha dit que l’hivern vinent volen ampliar la capacitat entre un 10% i un 12%. Lleida-Pirineus no ha fet valoracions, però les xifres es queden a prop de les de 2014, quan se’n van registrar uns 21.000, una xifra inferior a 2015 (24.508) i a 2016 (al voltant de 25.000). La previsió inicial del govern català era d'uns 50.000 passatgers l'any, i el 2016 es va quedar en 34.754.