Aznar no entoma bé el gag del Polònia que el ridiculitza

11 d'abril de 2017, 17.38 h

No comente. Per què en vaig riure i identificar, perfectament, el personatge i les seues "virtuts". No siga que en tanquen. Si amb el carrero ja ha passat el que ha passat amb aquest que està viu i carregat de diners i mala llet: que no podria passar en aquest país dominat per madrid, el seu feu.