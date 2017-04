Puigdemont revela a Twitter la utilitat que ha trobat a les notificacions del TC

Pep Esquiu Esquitlleves Esquitlleves

11 d'abril de 2017, 19.03 h

La paròdia fa pixar de riure, però no oblidem que l'Ansar és un feixista refundador d'una organització de delinqüents, la principal dedicació dels quals és robar, això sí, amb les lleis que fan i desfan com volen per tenir total impunitat. I pel que fa al Bertín Osborne, és el típic especimen masclista made in Spain, un florero de la telebrossa, la principal missió de la qual és tenir alienat el personal.