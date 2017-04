L’Estat torna a atacar l’ANC i Òmnium amb una multa de 90.000 euros

Última actualització Dimarts, 11 d'abril de 2017 14:45 h

Denuncien l'ofec econòmic intencionat per obstaculitzar el referèndum

Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han rebut una nova sanció de 90.000 euros de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que se suma a l'embargament, ara fa pocs dies, de 240.000 euros. L’Estat continua així amb l'estratègia d'intentar ofegar econòmicament les entitats per aturar el referèndum. L'ANC i Òmnium insisteixen que es tracta novament d'una multa política i per tant no la reconeixen i la recorreran. En menys d’un mes, cada entitat ha estat sancionada per un import de 330.000 euros. Aquesta última de 90.000 euros de l'AEPD, un organisme de l’Estat, és un clar exemple de la persecució que ja fa mesos que l'Estat practica cap a les entitats sobiranistes aplicant mesures sancionadores d'excepció contra les dues entitats cíviques que promouen el referèndum.

La sanció a Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana és un cas sense precedents a Espanya. La multa s'imposa per tenir una base de dades inoperativa als Estats Units durant el període de temps en què s'estava definint el nou protocol internacional sobre dades allotjades en aquest país. De bases de dades com aquestes en tenien moltes d'altres empreses d'activitats diverses. Les entitats garanteixen que han complert rigorosament amb la normativa existent a cada moment. Per tant, recorreran aquesta resolució fins a les últimes conseqüències.

L'Estat espanyol, a partir d'una denúncia que no ha pogut ser verificada, va decidir iniciar el procés sancionador contra Òmnium i l'ANC. Per tot plegat, les entitats constaten que un cop més som davant una multa política aplicada amb criteris ideològics i amb l'únic objectiu de condemnar les entitats que treballen per la celebració d'un referèndum.

