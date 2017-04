La Generalitat denuncia els incompliments espanyols en un anunci a la premsa i Millo esclata

Última actualització Dimarts, 11 d'abril de 2017 17:05 h

El delegat del govern espanyol a Catalunya diu que es tracta de "propaganda obscena"

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La Generalitat ha parlat clar en un anunci que ha publicat avui a La Vanguardia i El Punt Avui i ha denunciat de manera oberta incompliments espanyols en matèria d’infraestructures. La publicitat reflecteix dades d’inversions previstes pel govern Rajoy a Catalunya segons els pressupostos generals de l’Estat de 2017. A més, recorda les quantitats promeses i no executades dels últims anys en carreteres, rodalies i corredor mediterrani. L’anunci no ha fet cap gràcia al delegat del govern espanyol al Principat, Enric Millo, que l’ha titllat de “propaganda obscena”.

Notícies relacionades

“Crec que és una manera de gastar diners públics molt desencertada”, ha afirmat Millo que afegeix que el Govern “no s'hauria de dedicar a fer propaganda per insultar una altra administració explicant coses a mitges i fent suposicions i càlculs que no tenen res a veure amb la realitat”. Per a Millo, l'anunci publicat a mitja pàgina a les edicions impreses de 'La Vanguardia' i 'El Punt Avui' és un exemple més que evidencia que la Generalitat s'ha convertit “en una devoradora de diners públics” per a “coses que no tenen res a veure amb les seves funcions i obligacions”.Entre les dades de què la Generalitat informa amb l’espai, destaquen 2.195 milions d'euros d’incompliment que corresponen a carreteres, 3.461 milions al Pla de Rodalies i 3.890 milions al Corredor Mediterrani. A més, assegura que la "manca d'inversió" a Adif va provocar 1.597 incidències (entre 2012 i 2016) que van afectar 45.392 trens i 5,6 milions d'usuaris. També recorda que, segons els pressupostos de 2017, l’Estat té previst invertir 30 milions menys que l’any passat a Catalunya, cosa que representa un 13,4% del total, “per sota del pes de Catalunya en població (16%) i molt lluny de la contribució de Catalunya al conjunt del PIB de l’Estat (19%).