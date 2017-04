[Vídeo] PP de BCN fa una petició aberrant a Colau sobre els refugiats

Última actualització Dimarts, 11 d'abril de 2017 18:50 h

Alberto Fernández Díaz demana que es prioritzin els refugiats cristians

El president del grup del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha fet avui una sorprenent i aberrant petició a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre els refugiats. En la línia conservadora del popular, Fernández Díaz ha demanat a la comú que prioritzi l'entrada als refugiats que siguin cristians.

Concretament, Fernández Díaz ha sol·licitat que "entre les polítiques d'acollida de la ciutat, l'Ajuntament ofereixi prioritat a aquells refugiats cristians que fugen de la barbàrie de la guerra i de l'integrisme islàmic".L'argumentació s'ha basat que, per l'Alberto Fernández Díaz, així com Ada Colau va anunciar que dins de les polítiques d'acollida es prioritzaria a "aquells refugiats que fugen dels seus països d'origen per la seva condició sexual, gai o d'una altra orientació sexual, també s'ha de prioritzar l'acollida d'aquells refugiats cristians que són perseguits per les seves creences religioses".