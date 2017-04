Denuncien un perfil que usa la mort de Chacón per fer campanya a favor de Susana Díaz

Synera Barcelona Barcelona

11 d'abril de 2017, 20.26 h

EX MINISTRE BRITÀNIC A FAVOR DE LA INDEPENDÈNCIA DE CAT, UN LORD FUSTIGADOR



Lord Tebbit denuncia la "vanitat" de l'Estat amb Gibraltar i aposta per defensar la sobirania dels catalans, que "són diferent dels espanyols"



OBVIOUSLY CAT IS NOT SPAIN



ENHORABONA MILORD!