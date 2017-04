Un expresident txec mostra sintonia amb l’independentisme i lamenta l’actitud de Rajoy

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 05:00 h

Václav Klaus: "Respecto i entenc les ambicions de Catalunya de ser un país independent i no una regió”

Guifré Jordan @enGuifre– L’expresident de la República Txeca Václav Klaus, al càrrec entre 2003 i 2013, s’ha mostrat comprensiu amb l’independentisme català. En una conferència a l’Auditori del Palau de la Generalitat aquest dimarts al vespre, qui era primer ministre txec quan Txecoslovàquia es va dividir en dues parts el 1993 ha deixat clar que "aquella secessió era inevitable" i ha afegit: "Entenc el vostre sentiment, la vostra situació [...], respecto i entenc les ambicions de Catalunya de ser un país independent i no una regió”. A més, Klaus no s’ha mossegat la llengua per lamentar l’actitud de Rajoy i fins i tot permetre’s el ‘luxe’ d’aconsellar el govern espanyol.

En aquest sentit, ha explicat que a principis de la dècada dels 90, Eslovàquia va començar a pressionar per assolir la sobirania plena. Com a cap de l’executiu de la part txeca, ell ho va acceptar i la separació es va formalitzar en només sis mesos des de les eleccions de juny de 1992. Així, ha fet un paral·lelisme dient que ell “era Madrid” en aquell cas i va cedir, així que “els polítics d’allà [referint-se a l’Estat espanyol] haurien d’escoltar la meva conferència”. Una idea que ha repetit al final de la intervenció: “Crec que hauria de fer aquesta presentació a Madrid” per explicar-los que “el germà gran ha d’acceptar que el germà petit vol fer les coses d’una manera diferent”.Klaus ha explicat que després dels comicis de 1992, cap representant polític a la part eslovaca volia continuar compartint estat amb Txèquia, i les dues parts van tirar pel dret sense plebiscit. En aquest context ha afirmat: “Esteu debatent massa al voltant del referèndum, jo crec que és suficient fer unes eleccions i decidir”. Txecoslovàquia es va dividir en dos oficialment el Cap d’Any de 1993.. I tot plegat, sense que ell ho hagués ni considerat fins l’inici dels anys 90, segons ha explicat: “Amb el pas dels anys he entès la inestabilitat i la fragilitat de la vella Txecoslovàquia, és un missatge per la gent de la resta de l’Estat espanyol”.Klaus va agafar notorietat com a euroescèptic el 2009 quan, com a president txec, va estar a punt de bloquejar el Tractat de Lisboa de la Unió Europea, un acord entre tots els estats membres resultat dels esforços conjunts d’una dècada per renovar els fonaments comunitaris. Així, no ha estat cap sorpresa que el discurs del septuagenari polític hagi estat crític amb el club comunitari, cosa que l’ha fet recomanar a Catalunya que no esperi cap ajuda de Brussel·les per decidir el seu futur. Segons ell, aquests processos "els hem de dur a terme nosaltres, sense interferències".