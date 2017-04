Iceta, enxampat 'agenollant-se' davant el PSOE per no haver votat la investidura de Rajoy

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 09:25 h

El líder del PSC promet que "no tornarà a passar"

Miquel Iceta es penedeix de no haver-se abstingut en la investidura de Rajoy com la resta del grup parlamentari socialista l’octubre passat. El primer secretari socialista va encapçalar una resistència a la decisió del Comitè Federal del partit de donar la presidenta d’Espanya al líder popular i va desafiar Ferraz mantenint-se en el No, però ara el diari El País l’ha enxampat retractant-se en públic davant els barons.

El diari del grupo Prisa publica avui uns àudios filtrats de l’últim comitè federal de la formació, celebrat l’1 d’abril passat, on Iceta diu a porta tancada: “Hem tingut un accident, si depèn de nosaltres, no tornarà a passar que una decisió en la qual participem i votem, després no la acatem, i aquest és l’accident que vam tenir. I aquest és l’accident que hem d’evitar”. El líder del PSC reconeixia així un suposat error i desfermava aplaudiments dels principals quadres del partit.Miquel Iceta es va mantenir ferm en el ‘No és No’ després de la defenestració de Pedro Sánchez l’1 d’octubre passat, a poques setmanes del deadline per escollir president espanyol. La posició de força coincidia amb la campanya per les primàries del PSC en les quals la seva contrincant, Núria Parlon, havia negat de manera rotunda votar Rajoy.Ell la va seguir, però la seva ‘desobediència’ va portar Ferraz a amenaçar el PSC de no poder votar en les primàries del PSOE del proper 21 de maig. Ara, però, amb la retractació pública s’assegura la participació i enterra la petita revolució contra el germà gran socialista. De fet, en el mateix comitè federal es va ratificar el Protocol d’Unitat entre les dues formacions.