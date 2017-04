La ‘caverna’ intenta ridiculitzar els congressistes interessats pel procés i queda en evidència

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 11:00 h

Airegen una suposada festa nocturna de Rohrabacher i Higgins, i detalls sobre l'hotel on es van allotjar

La pràctica totalitat de la premsa de Madrid ha intentat desprestigiar i ridiculitzar els congressistes dels Estats Units que es van reunir diumenge passat amb Carles Puigdemont. El País va afirmar ahir que els dos representants de la cambra baixa nord-americana, Dana Rohrabacher i Brian Higgins, “havien tranuitat moltíssim” la nit del sopar amb el govern català, citant fonts del ministeri d’Interior, i per això el matí següent van declinar reunions de treball amb alts càrrecs de Rajoy a Madrid. Un fet que va portar el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, a cancel·lar una reunió amb ells programada per la tarda en senyal de protesta.

L’anomenada ‘caverna mediàtica’ no sembla haver encaixat amb esportivitat el punt que s’ha anotat el departament d’Exteriors de la Generalitat portant dos congressistes de la primera potència mundial i ja han iniciat una ‘croada’ per desprestigiar-los. El País va explicar la versió d’Interior i va reconèixer que la delegació nord-americana no s’havia pronunciat, així que no confirmava la justificació espanyola.Al seu torn, La Razón ha parlat de l'“hotel gran luxe” de cinc estrelles on es van allotjar a Barcelona, situat al carrer Pau Claris, entre Mallorca i València. El rotatiu explica que les suites costen entre 310 i 935 la nit i entra en detalls sobre la seva fastuositat. Al final de l’article, però, admet que, segons la Generalitat, “l’estància dels congressistes a Barcelona no es va pagar amb diners dels contribuents”.També diu que els dos congressistes "van estar acompanyats en la seva escapada nocturna per un home de confiança de Mas que actualment segueix a l'equip de Presidència de Puigdemont". Mentrestant, ABC barreja Rohrbacher amb “Le Pen i les guerres de Putin” en un perfil on li treu els draps bruts, com va fer fa uns dies El País. I pel que fa a El Mundo, ahir va publicar un article d’opinió d’Arcadi Espada, on titlla Higgins de “zero a l’esquerra”.