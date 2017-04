Puigdemont i Junqueras denuncien la “guerra bruta” de l’Estat a la premsa belga

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 12:00 h

Els líders del govern català deixen clar que no renunciaran al referèndum

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han publicat un article a un dels diaris belgues francòfons més prestigiosos, ‘Le Soir’, on han deixat clar que no desistiran a convocar el referèndum. “L’única cosa que no farem és renunciar a votar aquest any, perquè són els ciutadans els que reclamen poder expressar la seva opinió responent una pregunta clara i simple”, expliquen. Els dos timoners del govern català han expressat que la seva actitud s’apropa a la d’Escòcia, però que la de la Moncloa està molt lluny de la del Regne Unit. A més, han aprofitat per denunciar la “guerra bruta” de l’Estat.

En aquest sentit, el president i el vicepresident del Govern denuncien “la judicialització de la política, la guerra bruta i les amenaces de l’estat d’excepció” i critiquen que el govern espanyol “s’amagui darrere del Tribunal Constitucional, l’Audiència Nacional i el Suprem, comprometent la feina i la independència del poder judicial”. A més, recorden la inhabilitació de l’expresident Artur Mas “per simplement haver posat les urnes en servei d’un procés participatiu” i adverteixen que la judicialització “preocupa” a Europa.Al llarg de l’article conjunt deixen clar que l’opció òptima és celebrar la votació de manera acordada i assenyalen que ells no s’aixequen de la cadira, però alhora “és impensable que sigui el govern espanyol, i no els ciutadans de Catalunya, el que decideixi el futur de Catalunya i dels seus habitants”. Puigdemont i Junqueras asseguren que l’executiu espanyol està “molt mal vist” per la ciutadania perquè “ha abandonat tots els catalans, també els que no volen la independència”.