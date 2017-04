El Grupo Godó usa l'ensopegada d'un menor per promocionar l'Open de tennis

Al vídeo es pot veure com un menor que du a terme la tasca de recollir pilotes va tan embalat a recuperar la seva posició que s'entrepussa, cau i acaba colpejant-se el cap contra la lona que fa de paret de la pista de tennis. El vídeo, que ridiculitza el noi, ha estat escollit per a promocionar el torneig

Aquest vídeo, almenys, li ha sortit baratet al Grupo Godó que ha aprofitat l'ensopegada d'un menor per fer publicat del Open de Tennis que es disputarà a Barcelona. Sota el lema "No pasa nada, tenis y emoción muy cerca de casa".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal