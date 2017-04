[Vídeo] C’s ‘desbarra’ autoproclamant-se el primer defensor del corredor mediterrani

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 14:45 h

Carrizosa afirma que Arrimadas va ser l'única dirigent catalana en una reunió sobre la qüestió aquest dilluns i ignora Josep Rull, Jordi Baiget, Germà Bel i Laura Castel

El portaveu de Ciudadanos al Parlament, Carlos Carrizosa, ha exclamat que el seu partit va ser el primer a defensar el corredor mediterrani l’agost passat, quan va signar l’acord per acceptar la investidura de Mariano Rajoy. El número 2 d’Arrimadas ha fet referència al corredor com “una infraestructura de la qual ningú parlava fins que C’s el va posar en els 150 pactes subscrits amb l’acord de govern amb el PP”.

Per si esteu just aixecats, i no ho heu pillat encara: Humor químicament pur; gran forma de començar vacances o enfilar -Setmana Santa https://t.co/hU7eSRwhXP — (((Germà Bel))) (@gebelque) 12 d’abril de 2017

@carrizosacarlos "Nadie hablaba del Corredor del Mediterráneo hasta que nosotros lo incorporamos en el acuerdo de investidura" pic.twitter.com/elebPzS6Zn — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 11 d’abril de 2017









Una sentència que té difícil justificació quan el debat va estar a l’ordre del dia el 2013, quan el Parlament Europeu va apostar-hi, després que els partits catalanistes el defensessin durant anys. Un exemple és el programa electoral de CiU de 2009 ( pàgines 8-9 d’aquest enllaç ) i d’ERC de 2004 ( pàgina 25 d’aquest enllaç ), que ja parla de deixar el model radial i incorporar l’“eix mediterrani com a motor del desenvolupament econòmic del sud d'Europa”. Una reacció a l’aposta pel corredor central del Pirineu aragonès del govern de José María Aznar el 2003, que va forçar la UE a incloure’l entre les prioritats ferroviàries de la Unió. Deu anys després, però, Brussel·les deixava a un calaix el recorregut i el substituïa pel mediterrani.En aquest sentit, Carrizosa també ha dit que “ahir, a Blanquerna, a Madrid, Inés Arrimadas era l’única líder catalana que es va desplaçar per impulsar aquest gran projecte”. Una afirmació de dubtosa credibilitat sobre la reunió de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani d’aquest dilluns - tal com va informar el diari Més Economia , en la qual no obstant van assistir els consellers Josep Rull i Jordi Baiget, a banda de la senadora d’ERC Laura Castel i el diputat de Junts pel Sí al Parlament Germà Bel.De fet, l’economista ha estat un dels que ja ha respost Carrizosa amb una piulada a Twitter aquest matí: “Per si esteu just aixecats, i no ho heu pillat encara: Humor químicament pur; gran forma de començar vacances o enfilar -Setmana Santa”.