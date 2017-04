[Foto] La provocació de l'exèrcit espanyol durant les seves maniobres al Montseny

El Monteny i el cim del Matagalls són tot un símbol de la cultura catalana. Cal recordar que la muntanya està coronada per una creu de dimensions considerables, amb una placa dedicada a Mossèn Cinto Verdaguer, símbol de la Renaixença catalana i que va retornar la llengua a la categoria de llengua literària.

La Cruz de Borgoña, vermella amb aspes i amb fons blanc, ha estat inclosa en els escuts d'armes i en les banderes d'Espanya des de fa més de 500 anys. Els Carlins van usar-la com a símbol i l'últim ús que va tenir fou el que li van donar els regiments tradicionalistes i requetès carlistes durant la Guerra Civil Espanyola dins del bàndol nacional.

Durant el matí d'ahir, els militars van deixar-se veure sense miraments pel parc natural del Montseny i van arribar a pujar fins l'emblemàtic cim del Matagalls. Tal com ha pogut confirmar, la foto es va fer el migdia, en un moment de descans dels soldats. La instantània, feta per un soci de CADCI i que prefereix mantenir-se en l'anonimat, mostra els militars desplegant una bandera amb un freqüent ús preconstitucional.

L'exèrcit espanyol va anunciar la setmana passada el seu desplegament per a dur a terme maniobres d'entrenament als municipis d'Arbúcies, Riells i Viabrea i Viladrau. La indignació ciutadana i el rebuig popular van portar a terme iniciatives com les de Viladrau, que ha entregat unes paperetes als soldats proposant-los que s'adhereixen al Pacte Nacional pel Referèndum.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal