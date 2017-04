Denuncien un cas de “discriminació” de Twitter al català

Última actualització Dimecres, 12 d'abril de 2017 17:50 h

El coautor del llibre 'Zeitnot. El Dietari del Procés II' lamenta que la xarxa social no deixi promocionar piulades en llengua catalana

5 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Twitter va fer un pas de gegant per integrar el català el juliol de 2012, quan va incorporar una versió en aquesta llengua després que milers de persones participessin en una recollida de signatures per reivindicar-ho. Ara bé, l’adaptació de la xarxa social no ha estat total ja que encara no permet fer campanyes de promoció de piulades en català. Així ho ha denunciat el periodista i historiador Oriol Jordan (@Suguet) després d’haver intentat promocionar ‘tweets’ amb informació sobre el llibre Zeitnot. El Dietari del Procés II que ha escrit a quatre mans amb el també periodista Guifré Jordan i que ha estat prologat pel president de l'ANC, Jordi Sànchez.

Notícies relacionades

En una bateria de piulades, Jordan explica que ha intentat engegar diverses campanyes de pagament però cap d’elles s’ha activat sense que Twitter n’expliqués els motius. Ara bé, després de contactar per correu electrònic amb el servei d’atenció de la companyia en un parell d’ocasions, ha descobert els motius: “Les teves piulades promocionades s’han rebutjat perquè s’han fet en un idioma no compatible”. Just després, ha rebut catorze emails seguits amb notificacions de Twitter Ads (el servei de promoció de comentaris) informant, piulada per piulada, que no s’havien publicat en una llengua compatible.Jordan s’ha mostrat “decebut i enfadat” quan ha vist quina era la raó per la qual les campanyes de promoció no funcionaven, i ha explicat que Twitter sí que accepta llengües com ara el noruec, el finès o el danès, amb un nombre equivalent o fins i tot menor de parlants. “Prou discriminacions per raó de llengua, fa fins i tot vergonya dir-ho”, ha reblat el també historiador.El motiu de la denúncia ha estat el ressò de Zeitnot. El Dietari del Procés, l’única obra existent que conté un article per cadascun dels dies que ha durat el procés català des que el desembre de 2012 CiU i ERC van decidir per primera vegada caminar cap a un referèndum –aquesta és la segona part, que comença el gener de 2015 i que segueix Zugzwang. El Dietari del Procés –. A més, per a cada dia incorpora un improperi o insult d’un personatge conegut cap algun protagonista del procés, l’independentisme o Catalunya en general. L’altre element que el fa únic és la recreació d’una partida d’escacs paral·lela que serveix de gran metàfora per explicar d’una altra manera l’enfrontament Catalunya-Espanya. El llibre es va presentar el 29 de març a Barcelona , amb intervencions dei el periodista, i es pot aconseguir en aquest enllaç