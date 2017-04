QUERIDO NAZI-ONANISTA JUAN RUIZ SOLANAS DE FIGUERAS-GERONA AKA COMO SUPERCAT: Tus palabras resuenan en mis oidos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes)

12 d'abril de 2017, 21.22 h

RESPUESTA OFICIAL DE LA ADMINISTRACION OBAMA A LAS PAYASADAS SEPARATISTAS.



Our response to the people of Catalonia

By Caitlin Hayden

Thank you for your petition regarding the people of Catalonia. The United States recognizes the unique culture and traditions of the Catalan region, but considers the status of Catalonia to be an internal Spanish matter. We are confident that the Government and the people of Spain will resolve this issue in accordance with their laws and Constitution.

Caitlin Hay... Llegir més