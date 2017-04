Els periodistes espanyols s'autoprotegeixen per atacar el procés

Un cop rebuda i analitzada la denúncia de Drets, la Comissió d’Arbitratge, que depèn de la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya ( FAPE ), ha respost que els desagraden les "expressions desencertades, burdes, molestes i innecessàries, vinguin d'on vinguin, però que entren en l'àmbit de l'opinió" i, per tant, s'emmarquen en el dret a la llibertat d'expressió.

A la tertúlia política dirigida per Federico Jiménez Losantos a esRadio del dia 15 de febrer, Eduardo Inda va comparar la violència d’ETA amb la “violència separatista” que segons ell es viu a Catalunya, assegurant que “aquest nivell de violència no s’ha viscut ni al País Basc els anys durs, allà podien matar algun jutge o algun fiscal, que tampoc en van matar o assassinar gaires”. En aquest enllaç es pot veure aquesta intervenció.

