David Bonvehí tranquil·litza l’independentisme després d’unes filtracions a ‘eldiario.es’

Dijous, 13 d'abril de 2017

El número 2 del PDeCAT afirma que "mai renunciarem a ser independents"

El responsable d’organització del PDeCAT, David Bonvehí, ha tret ferro a uns controvertits comentaris d’ell mateix en una reunió interna amb companys de partit filtrats per eldiario.es. En una entrevista a RAC1, el número 2 de la formació successora de Convergència ha deixat clar que “som un partit independentista que mai renunciarem a ser independents”, i ha remarcat que així ho expliciten els estatuts.

Notícies relacionades

Bonvehí ho ha afirmat després que en la filtració, en privat, va dir que “si el procés acaba malament, presentem un candidat autonomista”. En aquest sentit, ha aclarit que es referia a que, si en el pitjor dels casos el camí cap a la independència fracassés, hi hauria eleccions autonòmiques i “hauríem de presentar un candidat que estigui disposat a anar a unes eleccions autonòmiques”, sense que el partit deixi d’aspirar a la plena sobirania.Preguntat sobre què ha de passar perquè el procés es consideri fracassat, el número 2 del PDeCAT ha dit que si guanya el No al referèndum o bé no es pot celebrar en els propers mesos, considerarà que l’independentisme ha acabat malament. Ara bé, “nosaltres creiem com a primera opció és que el referèndum hi sigui, no tinc cap element sobre la taula que el referèndum no hi serà”. Bonvehí ha admès que no sap qui ha estat l’autor de la filtració, però estava reunit amb una quinzena de quadres del partit de la comarca del Bages.