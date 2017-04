El PSC més antireferèndum acusa obertament el govern català de no ser democràtic

Dr. Benway República Catalana ||*|| República Catalana ||*||

13 d'abril de 2017, 13.25 h

Si ser democràtics implica baixar-se els pantalons com va fer l'Iceta davant de la Caudilla, me n'alegro d'estar representat per un govern no democràtic. Però curiosament va arribar al poder perquè el vam votar, no per maniobres de la CIA ni de Carrero Blanco, com el seu PZoE.



http://origenhumano.blogspot.com.es/2015/08/la-transicion-espanola-se-diseno-en-la.html

http://www.elmundo.es/cronica/2014/09/28/54269d6922601d21548b4573.html