Última actualització Dijous, 13 d'abril de 2017 14:15 h

Considera que no va ser un "accident" votar 'no' a Rajoy

El segon tinent d'Alcalde i acusat pel cas Mercuri, Jaume Collboni, ha contradit al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, qui va considerar que votar diferents dels socialistes espanyols en la investidura de Rajoy va ser un "accident", reafirmant el vot contrari a l'actual president del Gobierno: "vam fer una cosa que crèiem fermament".

Collboni creu que les paraules d'Iceta no s'ajusten a la relació federal que haurien de tenir els socialistes espanyols amb el PSC, "jo no ho plantejaria en termes PSC-PSOE, sinó en termes com es respecta el pluralisme intern d'un partit" quan els qui van votar 'no' a Rajoy van expressar una "posició i un sentiment" del votant socialista.El líder socialista de Barcelona ha reforçat la seva teoria recordant el cas que es va donar a Alemanya, quan en la votació de la gran coalició entre la CDU i els socialdemòcrates un grup dels socialistes van votar en contra. En aquell cas, recorda Collboni, "el partit va dir que els qui van votar en contra també representen els electors socialistes".Collboni ha destacat que el que és un "accident" és no aconseguir tenir una mateixa posició, "no és un objectiu votar diferent perquè formem part d'un projecte col·lectiu", tanmateix, ha matisat, el 'no' a Rajoy va ser un vot "coherent" amb el que vam defensar en campanya.El socialista no ha defugit la seva preferència per a ocupar la secretaria general del PSOE, tot i considerar els tres candidats com a "grans candidats", Collboni ha expressat el seu suport a Pedro Sánchez: "per oferir una alternativa clara i diàfana a la dreta, qui millor que Pedro Sánchez":A l'hora de referir-se a la seva imputació en la peça separada del cas Mercuri, per presumpte tràfic d'influències, el socialista ha sentenciat que la manera "determinant" de dir que "aquí no hi havia res" és la petició de la fiscalia perquè s'arxivi la causa.