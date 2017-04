Un nou actor internacional es mostra convençut de la celebració del referèndum

Última actualització Dijous, 13 d'abril de 2017 12:35 h

L'agència de 'rating' Fitch se suma a 'Time', 'Deutsche Bank' o 'Stratfor' i assegura que hi haurà urnes

Guifré Jordan @enGuifre - El comunicat d’ahir del Carter Center, que es decanta per no participar del referèndum que organitza el govern català, sí que reconeix saber les intencions de Puigdemont i evita fer cap comentari negant que se celebri o bé mostrant-s’hi contrari. La fundació de l’expresident dels EUA Jimmy Carter, doncs, estarà expectant als esdeveniments a Catalunya els propers mesos, tal com també ha demostrat en els últims dies un altre actor internacional: l’agència de ‘rating’ Fitch té com a previsió que aquest setembre Catalunya votarà per la seva independència.

L'agència de qualificació ha elaborat un informe, a través de BMI Research, sobre valoració de riscos a Espanya on inclou el referèndum català entre els temes destacats del 2017. El document, publicat amb data de l'1 d'abril, destaca que “està planificat pel setembre del 2017 un referèndum sobre la independència de Catalunya” tot i que, segons afegeix, el govern espanyol “rebutjarà reconèixer la seva validesa independentment del resultat final”.Cada vegada més actors d’arreu del món tenen a les agendes el plebiscit català , tal com va demostrar aquest gener Deutsche Bank , on posava en un informe posava la “votació d’independència de Catalunya” entre els 30 temes que els seus inversors hauran de tenir en compte aquest 2017. Una visió que comparteix Statfor, l’agència d’espionatge i intel·ligència nord-americana amb el sobrenom de ‘la CIA a l’ombra’. En un document de previsions per enguany a Europa, l’empresa dedicava només un paràgraf a l’Estat espanyol, on diu que “Catalunya continuarà pressionant per la seva independència” i que el Principat “no abandonarà els plans de celebrar” el referèndum, malgrat que Madrid “no ho autoritzarà”.A banda, alguns dels grans mitjans de comunicació mundials també hi compten, com ara Time , que l’incloïa al llistat de cites importants de 2017 per setembre. Així ho feia també el setmanari francès Courrier International, que també també incorporava la votació entre les tres cites més importants de setembre . Pel volts de Cap d’Any, la BBC Politico demostraven que tenien un ull a Catalunya, així com per exemple Time.