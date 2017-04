[Vídeo] El fervor religiós del Gobierno transporta Espanya a temps dictatorials

13 d'abril de 2017, 16.37 h

No és que transporti a espanya en temps del dictador, no, és que espanya no ha canviat mai en el temps, encara continua com fa 80 anys enrere , és més actuen igual que l'època conqueridora, resumint espanya encara viu en temps passats, per tant no ha evolucionat.



Abans evoluciona un llangrdaix o un simi que ells, si Charles Darwin fós viu el pobre home no sabria cap a on situar aquesta subespècie anomenada "espanyols"