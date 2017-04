El Govern li dóna #DosMesos a l'Estat per pactar el referèndum

"Mantenim la bandera del diàleg, però mantenir-la per sempre ens porta al col·lapse, perquè és incompatible amb la determinació i el convenciment que aquest referèndum es pot fer i hem de poder-ho fer, perquè així ho vol la majoria de la ciutadania" a Catalunya , ha expressat Munté en una entrevista amb Efe.

Munté, ha remarcat avui que el diàleg amb el Govern central està "bloquejat", però es dóna encara dos mesos de marge per intentar pactar el referèndum d'independència abans de donar el pas a l'escenari unilateral.

