Ciudadanos es pensa que els catalans es mamen el dit

Diu que a Bonvehí "se li escapa alguna veritat entre mentida i mentida" en "reconèixer" que hi haurà eleccions

"Allò que ens interessa és absoluta veritat. Allò que no ens interessa és absoluta mentida". Així de fàcil es pot resumer l'argumentari de Ciudadanos contra el procés. I sembla increïble que es pensin que els catalans s'ho empassin: respecte la relliscada de Bonvehí, consideren que "se li escapa alguna veritat entre mentida i mentida" en "reconèixer" que hi haurà eleccions

Ser o no ser, aquesta és la qüestió



El portaveu parlamentari adjunt de C's, Fernando de Páramo, ha dit que al secretari organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, "entre mentida i mentida se li escapa alguna veritat". En roda de premsa, De Páramo ha assegurat que les paraules de Bonvehí apostant per un "candidat autonomista" si el procés no acaba bé demostren que des del PDeCAT saben "que hi haurà eleccions" i ha criticat que així ho diguin en privat "però fora diuen que es farà un referèndum".



Oposició de fireta



El diputat s'ha preguntat "com crearan un país nou si es barallen entre ells", al temps que ha assegurat que les darreres diferències entre el PDeCAT i ERC demostren que "no es posen d'acord ni a casa seva". Ha assegurat que hi ha "desesperació" i ha posat en evidència que els membres de JxSí "un dia voten una cosa i l'altre dia una altra" i on "ERC diu una cosa, el PDeCAT una altra i la CUP una altra".

El ball de les cadires



Ha lamentat que els catalans ja han "perdut massa temps" amb el procés i per això ha reclamat no perdre més per aquestes crisis de partit. De Páramo ha defensat que l'única sortida són unes eleccions i ha considerat que això ho reconeixent també des del PDeCAT, fent referència a les paraules de Bonvehí. "Demanem a Puigdemont que sigui responsable, que no ens faci perdre més temps, que la crisi que té la solucioni a casa seva", ha dit. El diputat ha instat els dirigents de les dues formacions a pensar "una mica més en Catalunya i menys en les seves cadires".

