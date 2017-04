Més dades que demostren el trist llast que representa seguir a Espanya

Amb l'indicador de pobresa "ancorada", 'Espanya, hauria arribat a gairebé el 40% de la població infantil, amb un augment de nou punts percentuals entre 2008 i 2014. Destaca així mateix l'elevada pobresa "severa" entre els nens i el creixement de la iniquitat, ja que encara que la pobresa infantil ha augmentat de manera notable en general, ha crescut especialment (un el 56%) a les llars amb nens més pobres, és a dir, aquells en què viuen quatre persones (2 adults i 2 nens) amb menys de 700 euros al mes o 8.400 euros a l'any. Els infants no són prioritat Espanya és a més el tercer país, juntament amb Letònia i Xipre, en què més ha augmentat la diferència entre la protecció social als més grans de 65 anys i la que es proporciona als nens, perquè durant la crisi s'ha protegit de manera molt més eficaç a la gent gran que als més petits. Unicef cita dades de la Comptabilitat Nacional Anual d'Espanya per apuntar que la inversió en protecció social a famílies i infància es va reduir en 11.500 milions d'euros entre 2009 i 2015.

