ERC decideix no dir res sobre la sospita de filtrar la conversa de Bonvehí

14 d'abril de 2017, 10.21 h

El problema d'aquest afer és que les crítiques destructives i amb odi de la premsa de l'altiplà se'ns encomanen a nosaltres. El que va ser una conversa d'estratègia política ens la fan veure com si algú s'estigues preparant per a desdir-se i trair-nos a tots. Podem estar d'acord o no amb el que es va dir a la reunió, però l'hem de valorar dintre del seu context i no barallar-nos entre nosaltres com volen a La Vanguardia EsPPaÑola del (in)Mundo.



