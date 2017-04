Tardà identifica les dues veus dels membres d'ERC en les gravacions de Bonvehí

Última actualització Divendres, 14 d'abril de 2017 10:20 h

Però matisa que els republicans no tenen res a veure amb les filtracions

El líder d'ERC a Madrid, Joan Tardà, s'ha erigit com el portaveu d'ERC després del silenci del partit i ha admès a 'El Matí de Catalunya Ràdio' que les veus de la gravació de la conversa de Bonvehí filtrada als mitjans són les del portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell: "m'ho han semblat".

Tardà, que creu que a mesura que "ens acostem al Big Bang" és "lògic" que apareguin contradiccions, ha confirmat als micròfons de Catalunya Ràdio que les dues veus que impliquen ERC en la filtració són les d'Estafanell i Culell. El republicà ha fet una crida a enterrar les polèmiques estèrils, "ERC no té res a veure ni amb la gravació ni amb la filtració", ha etzibat mentre Xavi Freixes li recordava que un cop ha identificat les veus dels dos membres d'ERC la relació era evident.El líder republicà a Madrid ha matisat que ERC no ha filtrat la gravació "per ètica" i titlla "d'absurd" que dos militants d'ERC hi apareguin: "podem continuar amb aquesta polèmica, però no hi tenim res a veure". Tardà s'ha mostrat contundent a l'hora de dir que "tot acabarà bé" perquè, segons el republicà, "Puigdemont i Junqueras tenen el compromís per obrir els col·legis electorals" i ha titllat "d'anècdota", "polèmica estèril" i "absurd" la informació sobre les gravacions.