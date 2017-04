El Pacte Nacional no vol saber res de la data i la pregunta del referèndum

Última actualització Divendres, 14 d'abril de 2017 11:35 h

Elena afirma que el paper del Pacte serà "inexistent"

El Pacte Nacional pel Referèndum no vol ser un actor actiu en la decisió d'escollir la data i la pregunta del referèndum, malgrat el paper de cohesió que representa l'organització, Joan Ignasi Elena ha concretat que això "correspon" a la política, al Parlament, al Govern als partits polítics, i als consensos que entre ella es configurin: "És un àmbit de decisió aliè al Pacte Nacional".

Elena ha explicat que el Pacte no tindrà cap poder de decisió ni exercirà cap paper a l'hora d'escollir la data i la pregunta, ja que la finalitat d'aquest fòrum és "una altra". El portaveu del Pacte, que ha sentenciat que "no creu" que s'hagi de demanar l'aval quan la data i la pregunta estiguin decidides, ha explicat en una entrevista a l'ACN que els contactes internacionals han servit per veure que hi ha "comprensió" amb la causa catalana i que "costa" d'entendre que no es pugui votar.

Espanya és un estruç

El portaveu ha valorat l'actitud de l'Estat a l'hora de negociar el referèndum com la d'un estruç, "amagant-se, no parlant, no dialogant i portant al terreny judicial el que la política hauria de resoldre". Elena ha lamentat que "tot això és un error 'garrafal', de 'bulto'".

