El Consolat dels EUA respon a l'ambaixada de Madrid recordant un referent independentista nord-americà

Celebren el naixement de Thomas Jefferson l'any 1743, pare fundador dels Estats Units

El Consolat de Barcelona dels Estats Units d'Amèrica han respost al comunicat dels seus companys de l'ambaixada de Madrid que titllava el procés català "d'assumpte intern" recordant una figura clau per a la proclamació d'independència de la República dels Estats Units d'Amèrica: Thomas Jefferson.

Tal dia com avui de 1743 neix Thomas Jefferson, un dels pares fundadors dels #EUA i 3r president del país https://t.co/b21r2rbwvT pic.twitter.com/BO84ayRRwn — USConsulateBarcelona (@USConsulateBCN) 13 d’abril de 2017

L'efemèride del naixement de Thomas Jefferson l'any 1743, una de les figures més destacades de la Declaració d'Independència dels Estats Units de l'any 1976, ha provocat que el tuit amb el qual el Consolat de Barcelona s'hagi interpretat com una resposta al comunicat de l'ambaixada a Madrid, ja que Jefferson fou un independentista declarat que protagonitzà declaracions com: "És difícil delimitar la llibertat amb els límits de la llei, ja que un govern tirà utilitzarà la llei per violar els drets dels individus". Una reflexió que encaixa amb el discurs de l'Estat espanyol, qui utilitza la llei i la Constitució per prohibir als catalans el dret a decidir el seu futur en les urnes.