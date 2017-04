El Gobierno s'obre a reformar la Constitució davant la fermesa de Puigdemont

Pere Barcelona Barcelona

14 d'abril de 2017, 16.06 h

Els catalans més joves amb majoria d'edat el 1978, tenen avui 57 anys .. crec que molts, molts catalans no hem decidit res de res.. a més, tampoc és que deixessin triar gaire, llavors.. quanta por a votar que teniu, mare meva! com us agrada això d'imposar, eh!