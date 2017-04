On és el republicanisme que Colau abanderava el 2014?

Última actualització Divendres, 14 d'abril de 2017 16:00 h

L'alcaldessa ha passat de titllar la monarquia "d'antidemocràtica i corrupta" al silenci

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El discurs dels comuns, tan obert que a vegades manca de coherència, com és el fet de demanar una República catalana dins una monarquia espanyola, té en la seva gran representant a l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, qui no només ha moderat substancialment el seu to exigent, revolucionari i dur contra l'oposició, sinó que també, a punt de complir dos anys com a líder de l'executiu barceloní, ha frenat el republicanisme que l'any 2014 va defensar amb tanta vehemència.

Avui fa tot just dos anys l'activista Ada Colau era una veu en el món de la lluita social que s'atrevia a criticar sense contemplacions l'statu quo català i espanyol, un discurs fresc que a poc a poc va anar aglutinant a una base prou sòlida per a arribar a guanyar les eleccions municipals l'any 2015 amb una majoria tan fluixa que va acabar pactant amb els qui mesos abans havia considerat una "màfia": els socialistes catalans.

Els 14 d'abril, dia de la República, l'actual alcaldessa ens tenia acostumats a proclames republicanes com les de l'any 2014. "Hoy, #14DeAbril es un buen día para recordar que la monarquía es una institución antidemocrática y la española, además, corrupta #QueEmigreElBorbon" va tuitar Colau. Avui, 14 d'abril de l'any 2017, tres anys després, Colau no només no celebra la República sinó que també dibuixa un gran somriure quan Felip VI li ofereix la mà.