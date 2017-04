Última actualització Divendres, 14 d'abril de 2017 13:40 h

Bonvehí portarà a la fiscalia la gravació per trobar-ne l'autor

18 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El PDeCAT frena en sec la polèmica fent una crida a la unitat i tirant pilotes fora sobre la implicació d'ERC en la gravació i filtració als mitjans de les paraules de Bonvehí on apuntava que el partit pensava en un candidat autonomista en el cas que el procés "fracassés".

En una roda de premsa extraordinària, donada la "gravetat" de la situació, el coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, visiblement afectat, ha anunciat que dimarts posarà en coneixement de la fiscalia els fets sobre la gravació perquè aclareixi qui ha estat l'autor de la gravació i posterior filtració dels fets. Bonvehí ha denunciat que la gravació vulnera els seus drets a la intimitat, a l'honor, a la mateixa imatge i la reputació, ja que la gravació es va fer sense autorització amb la finalitat d'utilitzar-ho contra els seus drets.

El coordinador organitzatiu ha etzibat que va ser, és i seguirà sent independentista, i que el compromís del partit amb el procés es demostra en fets com quan van posar les urnes el 9 de novembre, van fer Junts pel Sí, quan Artur Mas va fer un pas al costat per tirar endavant la legislatura i hi ha "companys del partit" inhabilitats: "ara ens hi deixarem la pell".

Un "despropòsit" que no pot trencar la unitat

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha destacat que la unitat i el compromís amb Junts pel Sí "va endavant", i que ha conversat amb Marta Rovira perquè s'aclareixin els fets: "No és un tema de qui ha estat víctima, sinó de qui ho ha fet i ha filtrat al mitjans". Pascal no ha volgut demanar explicacions als republicans, però sí que ha demanat que investiguin els fets. En aquest sentit, la coordinadora demòcrata ha etzibat que els adversaris "són fora" i que el PDeCAT posarà per davant la "unitat i cohesió" de Junts pel Sí perquè l'episodi d'aquestes últimes 24 hores quedi en només un "despropòsit".

Notícies relacionades