Sabrià ho deixa en mans del president i el vicepresident

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, s'ha mostrat convençut en una entrevista a l'ACN que el referèndum se celebrarà aquest 2017 i defuig les tesis d'avançar la convocatòria abans de l'estiu: "setembre sembla molt més òptim". Sabrià apunta que al Govern "fa molt temps" que tothom parla del setembre tot i que "no hi ha unanimitat, però pràcticament".





En el debat sobre la data del referèndum, el portaveu d'ERC no creu que ell ni el seu partit hagin d'entrar de ple en el debat de la data exacta del referèndum. El republicà considera que la responsabilitat recau en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum. "El Pacte té un encàrrec perquè explori totes les possibilitats de fer un referèndum acordat, i això requereix temps. No és tant que el Pacte hagi de ser qui posi data i pregunta, perquè ha de ser partícip de la reflexió a l'entorn però no qui prengui decisió definitiva. Sabrià considera que la data i la pregunta han de ser "fruit del consens de tots plegats", però, sobretot, en mans "del paper rellevant que tenen el president i el vicepresident".

