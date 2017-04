Puigdemont resol amb un sol tuit els dubtes sobre el referèndum

Última actualització Dissabte, 15 d'abril de 2017 11:40 h

El president només necessita 140 caràcters per tancar una setmana dura per a Junts pel Sí

Després d'una setmana marcada per la gravació del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, i l'autoria de la qual seria de la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, avui el president de la Generalitat ha frenat les teories autonomistes reafirmant el seu compromís pel referèndum:

Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran. ;-) — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 d’abril de 2017

"Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran. ;-)" ha tuitat Puigdemont, tres conceptes antics però que han reeixit amb força durant aquests últims mesos, i dies, per provocar esquerdes dins del Govern de la Generalitat perquè el referèndum que convocarà, tot apunta, per al setembre vinent, no s'arribi a produir.El president, que des del primer dia ha refermat el seu compromís per tirar endavant el procés i proclamar la República catalana, ha manifestat en reiterades ocasions que les urnes es posaran malgrat els intents de l'Estat per evitar que així sigui. En aquest sentit, com va apuntar Neus Munté en l'última roda de premsa del Consell Executiu, el Govern treballa per d'aquí a dos mesos tancar l'etapa per buscar un referèndum pactat i anunciar la data i la pregunta.