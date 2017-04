Universitats reduirà un 30% les taxes per a les rendes més baixes el curs vinent

Última actualització Dissabte, 15 d'abril de 2017 14:00 h

El sistema de beques equitat també s'implantaran als màsters a partir del setembre

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El curs vinent, les rendes més baixes que s'acollien a les beques equitat previstes en els trams 1 i 2 veuran reduïdes les taxes universitàries fins a un 30%. Així, si el descompte actual per a aquestes rendes era del 50%, podrà ser de fins al 70%, una situació que, per exemple, podrà beneficiar una família de 4 membres amb renda inferior als 42.554 euros. Ho ha confirmat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, en una entrevista a l'ACN on ha assegurat que amb la rebaixa es compleix l'esmena de la llei d'acompanyament als pressupostos.

Així, es potencia la tarifació social a tots els estudis universitaris, ja que ja que el sistema de beques equitat s'implantarà també en els màsters.

La moció parlamentària que demanava una rebaixa del 30% de les taxes universitàries serà una realitat el curs vinent per a les rendes més baixes, és a dir, les que fins ara s'acollien a les beques equitat establertes en els llindars 1 i 2. Això suposa que, per exemple, una família de quatre membres amb una renda anual inferior als 42.554 euros veurà rebaixat l'import de la matrícula fins a un 30%, assumint per tant, menys del 50% del cost total de la matrícula, que només paguen les rendes més altes.

El secretari d'Universitats i Recerca ha explicat aquest canvi en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) on ha recalcat que d'aquesta manera es compleix el mandat parlamentari recollit en una esmena signada pels grups parlamentaris de Junts x Sí i Catalunya Sí Que Es Pot en la llei d'acompanyament dels pressupostos d'enguany. Navarro considera que d'aquesta manera es reforça el sistema de tarifació social, que ha d'afavorir, ''com més millor'' a les rendes més baixes.