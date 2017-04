Última actualització Dissabte, 15 d'abril de 2017 12:30 h

El portaveu dels comuns fa l'enèsim suport al referèndum després de baixar de carro en múltiples ocasions

11 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El projecte dels comuns manca de molta credibilitat a l'hora de mullar-se en qüestions relacionades amb el procés català, no és només el fet d'anunciar en moltes ocasions que ells estan a favor del referèndum i, després, al Parlament hi voten en contra. Hi ha també en la memòria col·lectiva el paper que hi va jugar ICV-EUiA durant la convocatòria del 9 de novembre on dies abans de posar les urnes va abandonar la taula on hi havia les forces que volien posar les urnes.

Amb el doble discurs que sempre els caracteritza, avui el líder dels comuns, Xavier Domènec, ha sentenciat que "si és un referèndum, hi serem". En una entrevista a Europa Press, el coordinador de l'executiva dels comuns ha demanat que el referèndum sigui vinculant, perquè "si no és així, no és un referèndum".

Domènech, que no entén que el president Puigdemont sondegés tres possibles preguntes en un mitjà internacional, creu que ara no és el moment per especular amb la pregunta, sinó en plantejar-se el "com i no el què", i critica el Govern per centrar-se en el "què sense el com". El líder comú, que no ha concretat si faran una crida a la participació per al referèndum de setembre si aquest és unilateral, ha afegit que l'estratègia independentista per ampliar la base social "fa pensar" que s'estan plantejant unes eleccions.

El coordinador dels comuns avisa que si al setembre hi ha un referèndum "ens n'alegrarem com a ningú i estarem, si és un referèndum, però és que el conjunt de la societat ha de saber la proposta".

Notícies relacionades