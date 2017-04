Páramo dibuixa una victòria electoral d'Oriol Junqueras en un hipotètic avançament electoral, moment on els comuns s'hauran de posicionar entre el cansament, "hartazgo", del procés independentista o la possibilitat de construir un govern alternatiu amb Ciutadans i el seu projecte "d'unió".

Qui sembla saber quan s'acabarà aquesta "indefinició" dels comuns és el dirigent de Ciutadans, Fernando de Páramo, qui en una entrevista a l'agència EFE ha advertit a Podemos i al nou partit dels comuns, Un País en Comú, que la seva posició sense definir en el procés independentista "caducarà" quan es convoquin unes noves eleccions autonòmiques a Catalunya, ja que hauran de clarificar el seu posicionament "d'una vegada per totes".

