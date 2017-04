Cuixart ja inclou els comuns entre les forces que faran possible el referèndum unilateral

Última actualització Dissabte, 15 d'abril de 2017 17:05 h

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha mostrat convençut a l'hora d'afirmar que els comuns formaran part activa per fer possible el referèndum unilateral en el cas que l'Estat segueixi tancat al diàleg per fer possible un referèndum pactat: "Estem convençuts que tot el sobiranisme tindrà present que l'eix central del catalanisme avui és un clamor unànime per no demanar permís a ningú".

Cuixart creu que el moment en el qual els comuns no podran dir 'no' a formar part de les forces que faran possible el referèndum serà quan hi hagi l'últim cop de porta de l'Estat, ja que, "quan arribi el moment, estem segur que, com va dir Gerardo Pisarello, hi ha un gran consens per fer el referèndum perquè li devem a la ciutadania, i quan un té un deute amb els ciutadans de Catalunya l'has de complir".

La República com un punt de trobada

Tot i que el projecte dels comuns assumís que vol una República catalana que comparteixi sobiranies amb un Estat plurinacional, una República dins una monarquia, Cuixart considera que aquest "punt de trobada" dels sobiranistes és la República catalana. El president d'Òmnium afirma que "tots diem que volem una República catalana perquè els catalans visquin millor, aleshores, molt legítimament, hi ha una part del sobiranisme que voldrà federar-se a una República espanyola. Sensacional. El que és impossible és federar una República catalana a una monarquia espanyola".