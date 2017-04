El mastegot de Neus Munté a Cifuentes per menysprear el feminisme

Última actualització Dissabte, 15 d'abril de 2017 18:20 h

Li etziba que té amigues del PP que no diuen "tantes tonteries"

La consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i portaveu del Govern, Neus Munté, ha atacat amb duresa a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, qui en una entrevista al suplement de moda de El País ha afirmat, entre altres coses, que "té amigues que són feministes i van perfectament arreglades".

Munté, mitjançant Twitter, ha respost a la líder popular de Madrid que té amigues que són del PP que no diuen "tantes tonteries" després que aquesta hagi dit que quan et reuneixes amb homes i "te haces la rubia" aconsegueixes moltes més coses. La periodista, que vol saber què vol dir exactament amb aquesta expressió, concreta, "fer-se la tonta, fer com que no t'enteres".

Cifuentes no només ha etzibat aquest clixé masclista, sinó que també ha parlat sobre el concepte del feminisme, el que considera que abans responia a molts estereotips i ara ja no, "tinc amigues que són feministes i van perfectament arreglades".