La Vanguardia publica una enquesta sobre eleccions autonòmiques pocs mesos abans del referèndum

Última actualització Diumenge, 16 d'abril de 2017 10:30 h

Pretén dividir el sobiranisme en un guerra de partits

Divideix i venceràs. La Vanguardia ha publicat avui una enquesta sobre unes eleccions autonòmiques, demanda constant dels unionistes a Catalunya, pocs mesos abans de celebrar el referèndum. Evidentment, a més, l'enquesta no pregunta sobre Junts pel Sí sinó per Esquerra i el PDeCAT per separat. Un clar intent de crear una escletxa entre els dos partits sobiranistes i, sobretot, de posar nerviosa les reminiscències que encara queden de Convergència al PDeCAT.

ERC guanyaria amb un marge ampli unes noves eleccions catalanes, segons l'últim sondeig de GAD3 que 'La Vanguardia' ha publicat avui diumenge. El nou arc parlamentari estaria format per ERC (39 diputats), PDeCAT (23), Ciutadans (22), CSQP (16), PSC (15), PP (14) i CUP (6). Per tant, la majoria independentista quedaria reduïda al mínim amb 68 diputats (la meitat més un dels que hi ha al Parlament). L'enquesta es va realitzar entre el 7 i el 12 d'abril i es publica en un moment de tensió entre els dos socis de govern, amb la decisió del PDeCAT de portar a la fiscalia la gravació i posterior filtració de la conversa en la qual el coordinador del partit, David Bonvehí, va plantejar la possibilitat d'optar per un candidat "autonomista" després d'un possible fracàs del procés independentista.