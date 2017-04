[Vídeo] Ada Colau demostra a Al-Jazeera TV l'unionisme que s'amaga darrere els comuns

Última actualització Diumenge, 16 d'abril de 2017 11:05 h

El discurs del "sí però no" dels comuns ha fet un pas més, i ben rocambolesc. Ada Colau ha parlat del referèndum a Al-Jazeera TV i ha assegurat que "suposant que guanyés la independència en el referèndum, no vol dir que es declari la independència".

Fer un referèndum per no fer res

La principal raó de l'unionisme espanyol per a no deixar fer el referèndum són les àmplies possibilitats que té l'independentisme de sortir-ne vencedor. Aquest fet és el que ha empès Colau a fer aquestes declaracions, donant per fet que Catalunya seguiria sent espanyola malgrat que la majoria democràtica s'hi pronunciés en contra.

On són els valors democràtics de la nova esquerra?

Aquesta afirmació tan sorprenent encaixa amb el discurs dels comuns que ha virat cada cop més cap a l'unionisme. Esdevenint, absorvint l'espai del PSC, els comuns tenen clar que no tot el seu electorat és sobiranista i l'equidistància sobre aquest tema els manté vius electoralment. A més, podria ser un signe que el nou partit que està maquinant Colau amb Xavier Domènech té aspiracions de governar més enllà de les fronteres catalanes. No seria la primera vegada que Colau es contradiu a si mateixa. Quan era la cara més visible de la PAH va assegurar per activa i per passiva que mai es dedicaria a la política.