Última actualització Diumenge, 16 d'abril de 2017 15:50 h

"Al setembre hi ha urnes a les seus d'ERC, l'ANC o el PDeCAT però no a locals públics i col•legis electorals"

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president del PPC, Xavier García Albiol, s'ha mostrat convençut que no hi haurà referèndum per l'autodeterminació a Catalunya. "A Catalunya no es repetirà el 9-N, potser al setembre hi ha urnes a les seus d'ERC, l'ANC o el PDeCAT però no a locals públics i col•legis electorals", ha declarat en una entrevista a l'ACN. El popular ha dit que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot fer la convocatòria i ha augurat que faran "algun tipus de gesticulació", que ha assegurat que s'emmarca en una "estratègia de precampanya electoral" per tal de "tensionar". "Però no col·locaran les urnes i són conscients que el referèndum no es farà", ha dit. D'altra banda, ha afirmat que JxSí s'ha convertit en una "olla de grills" i ha recomanat Puigdemont que no busqui "mediadors" pels procés sinó per a les diferències internes de la coalició.

"No farà falta entrar amb tancs"

Albiol ha descartat que sigui necessari recórrer als articles 155 –suspensió de l'autonomia- o 116 –que preveu l'estat de setge- de la Constitució i ha assegurat que les coses "són més senzilles dels que alguns volen donar a entendre". "El que desitjarien Puigdemont i Junqueras és que entrés l'exèrcit per la Diagonal i se'ls emportessin detinguts, perquè seria el paper victimista que estan provocant però l'estat de dret no els donarà aquest gust", ha afirmat.

Albiol ha defensat que aquest estat de dret disposa d'elements "que no són tan coercitius" i que "garanteixen la democràcia i la llibertat a Catalunya". Ha afegit que es faran servir aquestes eines per evitar un "despropòsit polític" com el que planteja el Govern. "No farà falta entrar amb tancs ni buscar una situació d'excepcionalitat amb toc de queda com li agradaria a algú", ha reblat.

Ha defensat també que el PP "no té cap intenció de judicialitzar la política catalana" però ha defensat que si els dirigents polítics catalans estan "sistemàticament saltant-se semàfors en vermell i trepitjant la línia continua, hi ha d'haver una resposta per garantir la normal convivència a Catalunya". En aquesta línia, ha dit que la voluntat de l'executiu de Mariano Rajoy és "poder seure a al taula amb el Govern" i ha lamentat que aquest està "provocant constantment saltant-se la legalitat" i que per això el govern espanyol ha de donar resposta a aquests "excessos".

Notícies relacionades