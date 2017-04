Ciudadanos: qui presum, fa fum

Última actualització Diumenge, 16 d'abril de 2017 18:10 h

Demana a Puigdemont i Junqueras que "deixin de barallar-se per les cadires" i convoquin eleccions

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El secretari de Comunicació de C's, Fernando de Páramo, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al vicepresident, Oriol Junqueras, que "deixin de barallar-se d'una vegada per sempre per les cadires" i convoquin eleccions. En un comunicat, De Páramo ha afirmat que Catalunya està "molt a prop" de tenir un govern "que no estigui obsessionat amb la independència" i ha afegit que els catalans mereixen un govern "que no faci el ridícul internacional quan viatja i que estigui obsessionat per treballar amb tots els catalans".

De Páramo assegura que Catalunya està "molt a prop" de tenir un govern "no obsessionat" amb la independència i que els comicis han de permetre escollir "entre un president d'ERC o una presidenta de C's".

D'altra banda, el diputat ha reclamat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "es mullin en si recolzen un govern que no és independentista com el d'Arrimadas o si recolzen un govern del senyor Junqueras". De Páramo s'ha referit així a les paraules de Colau que va defensar el referèndum en una entrevista a 'Al Jazeera'. "El que no val a Catalunya amb Podem és dir un dia una cosa i un altre dia l'altra, els demanem que siguin clars", ha declarat.

Notícies relacionades