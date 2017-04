Un nou cas d'homofòbia a l'exèrcit espanyol acaba a ganivetades

Última actualització Dilluns, 17 d'abril de 2017 17:00 h

Nou cas contra el col·lectiu LGTBI als cossos de seguretat espanyols

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



De nou, ens trobem davant d'un cas contra el col·lectiu LGTBI als cossos de seguretat espanyols. En aquesta ocasió ens referim a un assetjament que ha patit un sergent de l'Armada espanyola David L. L. acumulat durant els últims mesos. Finalment, el sergent va acabar explotant i agredint amb un ganivet als seus companys.

David L.L. va treure el 22 de gener passat "tota la ràbia" -segons les seves pròpies paraules- després de patir en silenci mesos d'assetjament per la seva condició sexual. Va explotar, segons explica elConfindencial.com, en ple servei. A bord de la fragata 'Canarias'. El sotsoficial va agredir presumptament "en diverses ocasions amb una arma blanca" a un altre sergent, Martín AA, qui "va patir una ferida a l'espatlla dreta "com a conseqüència de l'atac, com explica el jutjat togat militar número 12 de Madrid, que ha obert una investigació per aclarir aquest succés, així com una segona agressió protagonitzada per David L.L. contra una altra companya, la sergent Patricia MP, aquest mateix dia.

Un informe psiquiàtric fet al detingut va certificar l'estrès posttraumàtic que havia patit a causa de l'ansietat provocada per l'assetjament. De fet, el suposat agressor, va explicar que durant tot l'any 2016, quan el sergent era alumne de l'Escola de Suboficials i Submarins, alguns companys es "mofaven" d'ell per ser homosexual".

David L.L. narrava que el que li feien era 'vox populi' i que cap superior feia res per aturar-ho. "A l'escola tots sabien el que em passava i el comandant de brigada no va fer res; fa molt de temps que estic patint assetjament a la puta Armada, des que sóc mariner".

Després de la declaració del suposat agressor, la investigació va fer un gir processal.

Notícies relacionades