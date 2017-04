L'excusa barata i trillada de Colau per a justificar les seves paraules a Al-Jazeera

Última actualització Dilluns, 17 d'abril de 2017 15:20 h

En dos tuits dóna per tancada la polèmica

Ada Colau va dir, textualment, en una entrevista a Al-Jazeera TV publicada ara fa un parell de dies que "suposant que guanyés la independència en el referèndum, no vol dir que es declari la independència". La polseguera que van aixecar aquestes declaracions, així com les reaccions a la xarxa i dels principals actors del procés han provocat que l'alcaldessa s'hagi justificat, amb excuses de mal pagador, dos dies després.

1/2 Sempre he defensat i defenso que a Catalunya cal una sortida democràtica i el Referèndum és la millor eina. No em cansaré de repetir-ho. — Ada Colau (@AdaColau) 17 d’abril de 2017

2/2 A entrevista Al-Jazeera han tallat una reflexió + llarga. Dsp d tot referèndum sempre cal periode d negociació x veure com es fa efectiu — Ada Colau (@AdaColau) 17 d’abril de 2017

L'argumentació de Colau per a justificar-se és tan senzilla com trillada i utilitzada per aquells polítics que no els agrada com ha quedat una entrevista que els hi han fet: la comú ve a dir que han tallat la seva resposta. Ho ha descrit en un parell de tuits aquest matí i amb això pretén donar per tancada la polèmica: "Sempre he defensat i defenso que a Catalunya cal una sortida democràtica i el Referèndum és la millor eina. No em cansaré de repetir-ho. A entrevista Al-Jazeera han tallat una reflexió + llarga. Dsp d tot referèndum sempre cal periode d negociació x veure com es fa efectiu."