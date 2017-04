Última actualització Dilluns, 17 d'abril de 2017 18:20 h

El president fa referència a les múltiples interpretacions del sondeig de La Vanguardia

Gerard Sesé @gerardsese - Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, en lloc de desconnectar i passar un dia festiu tranquil·lament, ha escrit aquest matí al seu perfil de Twitter, en un dilluns de Pasqua. I ho ha fet per a carregar contra les interpretacions esbiaixades i malignes de l'unionisme sobre l'enquesta de La Vanguardia. Amb un to contundent ha volgut ensorrar l'argumentari unionista que, amb les xifres a la mà, ja penja d'un fil.

Carles Puigdemont està caracteritzant el seu mandat per deixar-les caure 'tal com raja'. Clar i català, podríem dir. En moments delicats o de dubte, no li ha tremolat el pols alhora d'expressar-se a les xarxes socials. En fer-ho, ha tingut el do de calmar o fer trempar l'independentisme quan ha calgut.

Aquest cop, ni en un dia festiu s'ha pogut aguantar i aquest matí de dilluns de Pasqua ha esclatat amb un tuit exclamant: "En un referèndum per la independència guanyaria clarament el sí. Per això els que diuen que el perdríem no el volen acordar. Queda clar?"

A més, també ha respost un titular del tot intencionat d'un dels diaris que més representa a l'esquerra 'progre' espanyola, el huffingtonpost.es clavant el següent tuit: "Típic titular que si el completes canvia una mica... què tal si al costat del 41,9% que votaria "sí" hi afegissin que el 39,7% votaria "no"?





En un referèndum per la independència guanyaria clarament el sí. Per això els que diuen que el perdríem no el volen acordar. Queda clar? https://t.co/J9gAIgt2yk — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 d’abril de 2017

Típic titular que si el completes canvia una mica... què tal si al costat del 41,9% que votaria "sí" hi afegissin que el 39,7% votaria "no"? https://t.co/ABarJZjUlT — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 d’abril de 2017

