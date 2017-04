Les cares del PSOE que hauran de gestionar la independència

18 d'abril de 2017, 10.38 h

I que es pensen els soialistets catalans? que espanya compta amb ells? que per el fet de donar suport a espanya i sguir junts els hi valoraràn? que per rebutjar l'independència i acceptat el federalisme i reforma de la constitució els hi tindrien en compte i els hi donarien un copet a l'esquena o una abraçada i els hi donarien les gràcies per donar suport a espanya? hahahhahahahahahaha, però de debò són tant rucs de creure's a aquests subnormals?



