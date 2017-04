El candidat pro-referèndum català ‘incendia’ les eleccions presidencials de França

Última actualització Dimarts, 18 d'abril de 2017 10:40 h

Jean-Luc Mélenchon continua creixent en intenció de vot i algunes enquestes ja el situen a dos punts dels favorits per passar a la segona ronda, Macron i Le Pen

El candidat de l’esquerra alternativa a les eleccions presidencials franceses, Jean-Luc Mélenchon, està ‘incendiant’ la recta final de la campanya electoral ja que continua creixent en intenció de vot. El veterà dirigent, que dóna suport a un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya, fa unes setmanes no tenia cap opció de passar a la segona ronda dels comicis, que enfrontarà els dos més votats. Ara, però, algunes enquestes ja el posen per sobre de François Fillon i el posen a 2-3 punts dels dos candidats amb més opcions de passar a la fase final, el centrista Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen.

La televisió privada BFM TV posa a disposició una aproximació sortint de la mitjana de les principals enquestes publicades que situava divendres passat Mélenchon amb un 20% de sufragis, 3 punts més que fa dues setmanes i vuit punts més que fa tot just un mes. Macron i Le Pen anaven a la baixa des del març passat i, del 26%, tots dos se passaven divendres en el 22%, mentre que Fillon es quedaria en el 19%. En l’actualització d’ahir Mélenchon veia el seu ascens truncat i es quedava en el 18%, però en qualsevol cas és evident que la lluita per passar a la segona ronda ja no és cosa de dos, Macron i Le Pen, ni de tres, comptant el conservador François Fillon.Ara és una lluita entre quatre candidats, un escenari inèdit, amb Mélenchon com a candidat que va més a l’alça . De fet, amb la caiguda dels socialistes a cotes de menys del 10% i cap opció de reeditar la presidència de França, l’esquerra tenia una manca de referent en aquests comicis, fins l’aparició del líder del moviment França Insubmisa. El debat electoral televisat a 11 del passat 4 d’abril va ser un gran toc d’atenció per la resta de candidats, ja que Mélenchon va ser el millor valorat segons una enquesta de la mateixa BFM TV i recollida per The Guardian