Rabell pixa fora de test barrejant el referèndum català amb un règim de dubtosa democràcia

Última actualització Dimarts, 18 d'abril de 2017 12:35 h

El dirigent comú fa un "avís per a navegants" després de la votació a Turquia, però no aporta propostes per evitar irregularitats al Principat

Lluís Rabell ha tornat a escalfar els ànims a Twitter amb una piulada controvertida sobre el referèndum que prepara el govern de la Generalitat. El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot al Parlament ha barrejat la votació que s’ha de celebrar no més enllà d’aquest setembre amb un règim ple d’irregularitats democràtiques en els últims temps, Turquia.

Avís per a navegants. Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu... https://t.co/XnAJU9SM4F — Lluís Rabell (@LluisRabell) 18 d’abril de 2017

El dirigent comú ha repiulat un comentari del seu company de grup Joan Coscubiela, que es feia ressò de la denúncia que han fet observadors internacionals d’irregularitats en el referèndum turc d’aquest diumenge. Acompanyant el ‘retweet’, Rabell ha afirmat: “Avís per a navegants. Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu...”. Una referència implícita als plans de Puigdemont que, no obstant, no inclou cap promesa d’arromangar-se per ajudar a que la votació a Catalunya sigui “efectiva”.Els observadors internacionals critiquen que la votació turca s’hagi fet amb el país en estat d’emergència, amb una “falta d’imparcialitat” a la campanya, ja que la llibertat d’expressió dels defensors del No es va veure qüestionada. El Govern els va arribar a acusar de terroristes i són diversos els casos d’intervencions policials en actes de campanya dels contraris als plans d’Erdogan. A més, l'oposició ha demanat que es tornin a comptar el 60% de les paperetes, tot i que la junta electoral ho ha denegat. Tot plegat, un panorama difícil d'imaginar en el cas d'una votació a Catalunya, tenint en compte que no té poders de decretar l'estat d'emergència i el president Puigdemont ja ha deixat clar que ell mantindrà la neutralitat durant la campanya electoral.