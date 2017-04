Nou gol català a la diplomàcia espanyola... a l’ONU

Última actualització Dimarts, 18 d'abril de 2017 15:10 h

El delegat del Govern a Ginebra rebrà una denominació similar a la dels representants de molts estats independents a la ciutat

Els dos viatges de Carles Puigdemont als EUA l’últim mes van sacsejar la diplomàcia espanyola i fins i tot van provocar un comunicat de l’ambaixada nord-americana a Madrid –amb la incògnita de saber si responen a ‘favors’ com els que explicava l’exministre Margallo fa unes setmanes–. Un ‘gol’ català que precedeix un altre de ben discret que s’ha oficialitzat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: el nomenament de Manuel Manonelles com a “representant del Govern davant les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, Estrasburg, París i Viena”. Un nom similar a les figures que tenen molts estats davant l’ONU i altres ens supranacionals a la ciutat de Ginebra.

El Govern va anunciar fa unes setmanes que incorporava tres nous delegats a Varsòvia, Copenhagen i Ginebra, però no va explicar que el tercer rebrà una altra denominació, tal com reflecteix el DOGC de l’11 d’abril . Un detall que pot semblar anecdòtic, però que no ho és, tenint en compte que diversos estats, com l’ espanyol o el britànic , tenen figures amb noms similars, tot i que centrades només a Ginebra i amb l’adjectiu ‘permanent’ al costat de ‘representant’.A més, el gest del Govern, que va decidir dimarts passat el nomenament via decret, és un desafiament més a la justícia espanyola. El setembre passat, el Tribunal Constitucional va suspendre la denominació de ‘representant permanent davant la UE’ d’Amadeu Altafaj, cosa que el Govern ha ignorat. Com a mínim, és el que es desprèn de la informació oficial del càrrec al web de la Generalitat , on continua apareixent el nom suspès. Altafaj també fa servir la denominació original, que també apareix al web del Comitè Europeu de les Regions , un òrgan que forma part de la UE.